Freiburg-Abschied: Flekken wechselt zu Brentford

Mark Flekken wird zeitnah seine Zelte in Deutschland abbrechen und mit Sack und Pack nach England ziehen. Wie der FC Brentford verkündet, wechselt der Nationaltorhüter der Niederlande vom SC Freiburg zu den Bees. Dem Vernehmen nach fließen festgeschriebene 13 Millionen Euro Ablöse für den Transfer – Flekken hatte bei den Breisgauern eine Ausstiegsklausel in dieser Höhe.

Der 29-jährige Torhüter unterschreibt beim englischen Erstligisten einen langfristigen Vertrag bis 2027. In Freiburg wird Noah Atubolu (21) in die Fußstapfen von Flekken treten. Wer hinter dem U21-Nationalkeeper als Nummer zwei nachrückt, ist noch nicht bekannt.

„Ich bin sehr aufgeregt. Es ist ein ganz neues Kapitel für mich und der nächste große Schritt in meiner Karriere. Ich freue mich wirklich auf meine Zeit hier in Brentford und es ist wirklich schön, hier zu sein“, sagt Flekken, „wenn du mir vor sieben Jahren, als ich in der dritten deutschen Liga spielte, gesagt hättest, dass ich eines Tages in der Premier League spielen würde, hätte ich dich wahrscheinlich umgehauen.“