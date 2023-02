PSG knüpft Kontakt zu Mourinho

Die Zukunft von Christophe Galtier als Trainer von Paris St. Germain hängt nach mehreren schwachen Ergebnissen am seidenen Faden. Bis zum Champions League-Rückspiel gegen Bayern München am 8. März währt die Galgenfrist noch. Sollte PSG im Achtelfinale der Königsklasse ausscheiden, könnten die Tage des französischen Übungsleiters gezählt sein.

Zunehmend in die Kritik gerät überdies Luis Campos, strategischer Berater der katarischen Klubbosse und verantwortlich für Galtiers Verpflichtung im vergangenen Sommer. Der Portugiese weiß, dass er sich für den Fall der Fälle wappnen und Alternativen parat haben muss. Wie FT aus Frankreich erfuhr, zählt dazu ein gewisser José Mourinho.

Star-Flüsterer Mourinho

Campos hat kürzlich den Kontakt zu seinem Landsmann geknüpft. Er und Mourinho kennen sich schon lange. Beinahe hätten sich die Wege vor ein paar Jahren bei Tottenham Hotspur gekreuzt, als sich der damalige Spurs-Trainer Mourinho für Campos‘ Verpflichtung als Kaderplaner starkmachte.

Was für Mourinho spricht: The Special One arbeitete schon mit etlichen Topstars zusammen und brächte die Autorität mit, das Starensemble von PSG an die Leine zu nehmen. Galtier lässt sich dies nach den Eindrücken der vergangenen Wochen und Monate nur bedingt attestieren. Andererseits steht Mourinho noch bis 2024 bei der AS Rom unter Vertrag – dort hat sich Campos derweil noch nicht gemeldet.