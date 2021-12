Hoffenheim: Hübner könnte verlängern

Benjamin Hübner könnte der TSG Hoffenheim doch noch erhalten bleiben. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeichnet sich beim Kapitän eine „den Umständen angepasste Fortsetzung der Zusammenarbeit“ ab. Im kommenden Sommer läuft das Arbeitspapier des Innenverteidigers im Kraichgau aus.

Hübner läuft seit 2016 in Sinsheim auf und führt das Team seit zwei Jahren als Kapitän an. Aufgrund von Rückenproblemen kam der 32-Jährige in der laufenden Saison aber noch zu keinem Pflichtspieleinsatz. An den vergangenen sechs Bundesliga-Spieltagen schaffte es der Routinier aber zumindest wieder in den Kader.