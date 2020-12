PSG mit Pochettino: Winter-Shopping & Messi-Traum

„Wenn wir können, müssen wir mit dem Verein überlegen, ob Neuzugänge möglich sind“, forderte Thomas Tuchel seinen Arbeitgeber Paris St. Germain erst am vergangenen Sonntag auf, auf dem Wintertransfermarkt aktiv zu werden. Nun scheint es, als käme PSG dem Wunsch des Trainers nach.

Problem nur: Tuchel ist nicht mehr im Amt. Das ist zwar noch immer nicht bestätigt, aber trotzdem allseits bekannt. Nachfolger wird Mauricio Pochettino – und der könnte im Januar den ein oder anderen Wunsch erfüllt bekommen. Laut ‚Le Parisien‘ plant PSG nämlich, auf dem Wintermarkt aktiv zu sein.

Ins Visier sind dabei ausgerechnet zwei alte Bekannte von Pochettino geraten. Die beiden Mittelfeldspieler Christian Eriksen und Dele Alli formte der Argentinier bei Tottenham Hotspur einst zu Topleuten – mittlerweile sind sie weit von ihrer besten Verfassung entfernt. Die Chance zur Reunion?

Eriksen auf dem Markt

Der 28-jährige Eriksen darf Inter Mailand im Januar verlassen, das machte Beppe Marotta am Mittwoch klar. „Ich kann bestätigen, dass Eriksen auf der Transferliste steht“, so Inters Sportdirektor überdeutlich. Mit PSG wurde der Standardspezialist schon häufiger in Verbindung gebracht. Auch Bundesliga-Klubs sollen über Eriksen nachdenken.

PSG hat mit Pochettino aber natürlich ein echtes Faustpfand – genau wie im Fall von Alli. Der 24-Jährige ist bei Tottenham nur noch zweite bis dritte Wahl. Die Arbeitsauffassung des Engländers ist seinem strengen Trainer José Mourinho ein Dorn im Auge. Mit Pochettino kam Alli dagegen stets blendend zurecht. Schon im Oktober war Paris am Offensivmann dran.

Traum von Messi

Unterdessen ist es ein offenes Geheimnis, dass die katarischen PSG-Bosse gerne Superstar Lionel Messi am Eiffelturm begrüßen würden. Neymar warb zuletzt öffentlich um seinen Kumpel – und schon im vergangenen Sommer wollte Messi den FC Barcelona verlassen, sein Vertrag läuft am Saisonende aus.

Im Werben um den sechsfachen Weltfußballer, mittlerweile 33 Jahre alt, könnte Pochettino das Zünglein an der Waage sein. Schließlich soll sich Messi einst auch schon bei Barça für seinen argentinischen Landsmann an der Seitenlinie stark gemacht haben. Kommt es also im Sommer zu Vereinigung?

Icardi freut sich

Übrigens: Während einige PSG-Profis Tuchel hinterhertrauern sollen, dürfte einem der Trainerwechsel ganz gut in den Kram passen. Mittelstürmer Mauro Icardi wurde mit dem deutschen Coach nicht so recht warm. Laut ‚TyC Sports‘ aus seiner argentinischen Heimat ist der 27-Jährige nun ganz heißt darauf, mit Pochettino zu arbeiten. Ein Abschied sei vom Tisch.