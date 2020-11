BVB: Passlack lässt Zukunft offen

Felix Passlack macht sich hinsichtlich einer möglichen Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrags keinen Stress. „Ich denke, wenn ich weiter meine Leistung bringe, wird es irgendwann Gespräche mit dem BVB geben, in welche Richtung auch immer die dann laufen“, konstatiert der Außenverteidiger im Interview mit den ‚Ruhr Nachrichten‘, „ich bin relativ entspannt, was meine Vertragssituation angeht und mache mir keinen Druck. Ich muss es auch nicht im November klären.“

Nach seiner Leihe zu Fortuna Sittard hat Passlack in der laufenden Spielzeit relativ unerwartet wieder Fuß gefasst bei Borussia Dortmund. Sieben Einsätze stehen bis dato für den 22-jährigen Rechtsfuß zu Buche. Über seinen veränderten Status sagt Passlack, er habe in der Vorbereitung „viele Minuten in den Tests bekommen. Da hatte ich schon das Gefühl, dass Lucien Favre meine Spielweise ganz gut gefällt.“