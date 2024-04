Köln: Mit Selke in Liga zwei?

Davie Selke könnte dem 1. FC Köln auch erhalten bleiben, wenn der Klub den Gang in die zweite Liga antreten müsste. „Wir beide fühlen uns super wohl hier in Köln. Erst am Wochenende habe ich wieder gemerkt, wie toll der Verein und die Leute sind. Wir würden super gerne noch bleiben, aber es liegt halt nicht komplett in unseren Händen“, erklärt Ehefrau Evelyn Selke via Instagram.

Davie Selke kann seinem Klub im Abstiegskampf nicht mehr helfen. Beim 2:1-Heimsieg gegen den VfL Bochum brach sich der Angreifer erneut den Mittelfußknochen im linken Fuß. Im Januar hatte der 29-Jährige aufgrund dieser Verletzung sieben Spiele verpasst. Dieses Mal wurde der Bruch operativ behandelt. In der Domstadt steht Selke noch bis 2026 unter Vertrag, das Arbeitspapier hat aber nur in der Bundesliga Gültigkeit.