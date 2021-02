Arminia: Klos in der Warteschleife

Fabian Klos (33) muss sich hinsichtlich einer möglichen Vertragsverlängerung bei Arminia Bielefeld noch in Geduld fassen. „Solange wir nicht wissen, in welcher Liga wir kommende Saison spielen und wie wir finanziell die Corona-Krise überstehen, können wir keine Entscheidung treffen“, zitiert die ‚Bild‘ Arminia-Sportchef Samir Arabi.

Man sei „zwar mit Fabian und seinem Berater im Austausch, werden aber auch in den nächsten zwei, drei Wochen garantiert noch keine Lösung finden“, so Arabi weiter. Am Saisonende läuft Klos‘ Vertrag bei den Bielefeldern aus. Momentan belegen die Ostwestfalen mit 18 Zählern Relegationsrang 16.