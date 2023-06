PSG-Treffen mit Todibo

Paris St. Germain intensiviert die Bemühungen, Jean-Clair Todibo unter Vertrag zu nehmen. Nach FT-Informationen hat sich PSG-Kaderplaner Luis Campos mit Beratern des Innenverteidigers getroffen. Bereits im April hatte unsere Redaktion davon berichtet, dass Campos den 23-Jährigen ins Visier genommen hat.

Sergio Ramos (37) wird die Pariser in diesem Sommer ablösefrei verlassen. Zusammen mit Milan Skriniar (28), dessen Wechsel von Inter Mailand in die Stadt der Liebe bereits feststeht, könnte Todibo die entstandene Lücke im Kader füllen. Der Franzose kam in der abgelaufenen Saison 46 Mal für Nizza zum Einsatz. Vertraglich ist er noch bis 2027 an den Ligakonkurrenten gebunden.

