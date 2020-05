Bericht: BVB diskutiert über Favre – und Kovac?

Borussia Dortmund setzt sich kritisch mit der Personalie Lucien Favre auseinander. Einem Bericht der ‚WAZ‘ zufolge wird „intern wird über die Stärken und Schwächen des Schweizers diskutiert“. Ein Trainerwechsel im Sommer ist demnach denkbar.

Auf der gestrigen Pressekonferenz hatte Favre auf Nachfrage betont, sich „auf das Wesentliche“ konzentrieren zu wollen. Sportdirektor Michael Zorc nahm den Coach – ebenso wie zuvor schon Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke – in Schutz. „Die Trainerdiskussion wird von außen losgetreten. Im Klub sind wir sehr ruhig“, sagte Zorc.

Laut der ‚WAZ‘ stimmt das nicht so ganz. Für die Zukunft habe der BVB den ehemaligen Bayern-Trainer Niko Kovac „zumindest im Blick“, schreibt das Blatt. Der 48-jährige Kroate war nach einer Double-Saison zum Einstand im November in München entlassen worden. In Verbindung mit dem BVB fiel sein Name zuletzt immer wieder mal.

FT-Meinung