Salzburg nimmt Abwehr-Talent unter Vertrag

RB Salzburg hat sich wieder einmal beim Farmteam vom FC Liefering bedient. Wie die Salzburger offiziell verkünden, unterzeichnet der 18-jährige Lukas Wallner einen Vertrag bis 2025. Der Österreicher wird im Januar gemeinsam mit den RB-Profis die Vorbereitung absolvieren und auch ins Trainingslager fahren, danach allerdings zunächst wieder für den FC Liefering auflaufen.

Wallner bestritt bisher 22 Partien für den Zweitligisten, in denen ihm jeweils ein Tor und eine Vorlage gelangen. Darüber hinaus kam er von der U15 bis zur U19 bei allen Stufen der österreichischen U-Nationalteams im Einsatz. Nun folgt für den Nachwuchsspieler also der Schritt zum amtierenden österreichischen Meister, auch wenn er vorerst weiter in der zweiten Liga zum Einsatz kommen wird.