Eintracht: Rückendeckung für Toppmöller

Eintracht Frankfurts Trainer Dino Toppmöller steht nach einem durchwachsenen Start ins Jahr 2024 nicht zur Diskussion. Man plane auch die kommende Saison mit Toppmöller, „weil wir einfach glauben, dass der Weg der richtige sein wird“, stellt Sportvorstand Markus Krösche bei ‚Sport1‘ klar. Man sei zwar „nicht immer zufrieden“ und würde sich „manchmal eine schnellere Entwicklung wünschen. Aber es ist auch manchmal kein Wunschkonzert.“

Toppmöller hatte zu Saisonbeginn am Main übernommen. In der Liga nimmt die SGE derzeit Platz sechs ein, im DFB-Pokal-Achtelfinale war Saarbrücken die Endstation, in der Conference League-Zwischenrunde Union Saint-Gilloise. Krösche betont: „Wir haben den Zeitpunkt genutzt, den Kader so umzustrukturieren, dass wir die nächsten Jahre erfolgreich sein können. Wir haben einen jungen Trainer dazugeholt. Dass all diese Veränderungen Zeit brauchen, ist einkalkuliert. Den Dino alleine verantwortlich zu machen und ihn alleine zu kritisieren, wäre nicht richtig.“