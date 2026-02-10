Lukratives Angebot: Kane-Abschied weiter möglich

Die Gespräche über eine Verlängerung laufen längst. Der FC Bayern will Harry Kane (32) unbedingt über 2027 hinaus halten, auch der Engländer hat schon entsprechende Signale gegeben. Bislang scheint eine Ausweitung des Arbeitspapiers also nur Formsache. Zumal die vertraglich verankerte Ausstiegsklausel eigentlich Ende Januar ausgelaufen wäre. So zumindest die allgemeine Annahme.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ‚kicker‘ berichtet jetzt aber etwas anderes. Auf der Geschäftsstelle wird laut dem Fachmagazin „getuschelt“, dass Vereine doch noch bis Ende Februar Zeit hätten, die zwischen 60 und 70 Millionen Euro hohe Klausel zu ziehen. Auch wenn ein solches Szenario im Moment unrealistisch scheint, dürfen die Verantwortlichen an der Säbener Straße also noch nicht gänzlich aufatmen.

Angebot in Arbeit

Grund dafür ist einmal mehr Saudi-Arabien. Der ‚kicker‘ berichtet, dass Kane bei den Saudis ganz oben auf der Wunschliste steht. Mindestens ein Verein arbeite „ernsthaft an einer Verpflichtung“ und soll ein „höchst lukratives Angebot“ vorbereiten. Der Plan sehe vor, Kane im kommenden Sommer oder spätestens 2027 in den Wüstenstaat zu locken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob Kane einen Wechsel nach Saudi-Arabien tatsächlich in Betracht zieht, ist durchaus fraglich. Bislang hat der Stürmer immer betont, wie wohl er sich in München fühlt. Und doch wird man bei den Bayern das Interesse an Kane, der auch mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht wird, nicht gerade wohlwollend zur Kenntnis nehmen.