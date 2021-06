Bayer mit Andrich einig: Wechselzeitpunkt offen

Robert Andrich wird sich Bayer Leverkusen anschließen – nur der Zeitpunkt ist noch ungeklärt. Das vermeldet der ‚kicker‘, dem zufolge sich der Werksklub und der Mittelfeldspieler von Union Berlin auf eine Zusammenarbeit verständigt haben.

Andrichs Vertrag in der Hauptstadt läuft 2022 aus, spätestens dann werde er ablösefrei nach Leverkusen wechseln. Ziel ist aber ein Transfer noch in diesem Sommer. Ein erstes Angebot soll Union für deutlich zu niedrig empfunden haben. Die ‚Bild‘ berichtete kürzlich, dass ein Deal für vier Millionen Euro über die Bühne gehen könnte.

Laut ‚kicker‘ würde auch Andrichs Ex-Verein Heideheim dank einer Weiterverkaufsklausel an einem Transfer partizipieren. Interesse am 26-jährigen Rechtsfuß, der in dieser Saison sieben Scorerpunkte (fünf Tore, zwei Assists) verbuchte, soll auch Mainz 05 bekundet haben. Die Rheinhessen entschieden sich dann aber für eine erneute Ausleihe von Dominik Kohr (27, Eintracht Frankfurt).