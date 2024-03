Bayer 04: Boniface macht Fortschritte

Bei Victor Boniface ist Licht am Ende des Tunnels in Sicht. Erstmals seit seiner schweren Verletzung konnte der Angreifer wieder mit dem Ball trainieren.

Das Comeback in der Bundesliga ist für Anfang April anvisiert. In der Rückrunde hat Boniface nach seiner Adduktorenverletzung in der Vorbereitung zum Afrika-Cup kein einziges Spiel bestritten. Zuvor war er mit 16 Treffern und acht Vorlagen in 23 Pflichtspielen absoluter Leistungsträger.