Walker tritt zurück

Kyle Walker wird in Zukunft nicht mehr für die Three Lions auflaufen. Der 35-jährige Verteidiger verkündet über seine Kanäle in den Sozialen Medien, dass er aus der englischen Nationalmannschaft zurücktritt. „Nach mehr als einem Jahrzehnt, in dem ich mein Land vertreten habe, habe ich beschlossen, mich vom internationalen Fußball zurückzuziehen“, so Walker.

Für den Profi vom FC Burnley stehen 96 Länderspiele zu Buche. Zuletzt gehörte er im Juni 2025 zum Aufgebot. Weitere Nominierungen oder gar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und in Kanada bleiben aus. Walker betont: „Für England zu spielen war immer die größte Ehre meiner Karriere und etwas, worauf ich immer stolz sein werde.“