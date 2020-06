West Ham bestätigt drei Abgänge

Pablo Zabaleta (35), Carlos Sanchez (34) und Jeremy Ngakia (19) werden West Ham United zum Ende des Monats verlassen. Wie die Hammers mitteilen, werden die zum Monatsende auslaufenden Verträge des Trios damit nicht verlängert. Für Rechtsverteidiger Ngakia ist damit der Weg in die Bundesliga frei.

„Jeremy wurden deutlich verbesserte Bedingungen angeboten, um seinen Durchbruch in die erste Mannschaft in diesem Jahr zu belohnen, zusammen mit weiteren vertraglichen Verbesserungen im Zusammenhang mit seinen zukünftigen Fortschritten und Erfolgen“, teilt der Klub mit. Der Rechtsfuß steht vor allem beim FC Schalke hoch im Kurs, der bereits ein Angebot eingereicht haben soll. Auch ein weiterer Bundesligist hat Medienberichten zufolge die Fühler nach dem Youngster ausgestreckt.

West Ham United has issued the Club's Retained List of players, with Pablo Zabaleta, Carlos Sanchez and Jeremy Ngakia all to leave the Club when their respective contracts expire on Tuesday 30 June.