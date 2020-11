Flick: „Nianzou auf wirklich gutem Weg“

Hansi Flick stellt seinem jungen Neuzugang Tanguy Nianzou baldige Einsätze in Aussicht. „Geplant ist, dass er in der Länderspielpause die ersten Schritte macht“, kündigte der Bayern-Coach auf der heutigen Pressekonferenz an, „wie es dann weiter läuft, muss man abwarten.“

Nianzou sei „aktuell auf einem wirklich guten Weg, er trainiert sehr fleißig und spricht auch schon ganz gut Deutsch“, hebt Flick wohlwollend hervor. Der 18-jährige Defensiv-Allrounder war im Sommer ablösefrei von Paris St. Germain gekommen und erhielt einen Vertrag bis 2024. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung blieben Einsätze für die Bayern bislang aus – das dürfte sich nach Flicks Worten jedoch bald ändern.