Mustafi bastelt an Alternativplänen

Weltmeister Shkodran Mustafi (31) widmet sich in seinen Planungen auch anderen Möglichkeiten, sollte es mit der Rückkehr in den Profifußball nicht mehr klappen. „Einerseits bleibt noch viel Zeit, um Fußball spielen zu können, aber andererseits ist es nicht so einfach, wenn man allein trainiert und sich auf einen Mannschaftssport vorbereitet. Je länger man keinen Verein hat, desto schwieriger wird es, dessen bin ich mir bewusst“, erklärt der ehemalige Nationalspieler im Interview mit ‚Sky‘.

Er habe „ein paar Ideen für den Fall, dass ich nicht bei einem Verein unterschreiben sollte, aber zeitlich habe ich mir keine Fristen gesetzt“, so der aktuell vereinslose Mustafi weiter, der sich zuletzt einer neuerlichen Fersenoperation unterziehen musste. Interessenten sind momentan auch aus diesem Grund Mangelware.