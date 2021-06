Betis verpflichtet Ex-Schalker Miranda

Juan Miranda bleibt ein fester Bestandteil von Betis Sevilla. Wie die Andalusier vermelden, wird der 21-jährige Linksverteidiger vom FC Barcelona festverpflichtet und mit einem Vertrag bis 2024 ausgestattet. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit lief der Linksfuß auf Leihbasis für Betis auf.

In der Vorsaison 2019/20 war Miranda an den FC Schalke 04 ausgeliehen, konnte sich bei den Königsblauen jedoch nicht etablieren. In Sevilla fiel die Akklimatisierung deutlich leichter. In 22 Pflichtspielen (ein Treffer, zwei Assists) stand der spanischen U21-Nationalspieler für den spanischen Tabellensechsten auf dem Platz.