Villarreal arbeitet an Doppelschlag

Der FC Villarreal würde sich gerne doppelt bei Tottenham Hotspur bedienen. Laut Transferinsider Fabrizio Romano arbeitet das gelbe U-Boot an den Verpflichtungen der beiden Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso (26) und Tanguy Ndombélé (25). Bei beiden Transfers stehe eine Leihe mit anschließender Kaufoption im Raum. Bei Lo Celso sei man einem Deal sogar schon etwas näher.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Argentinier war bereits in der vergangenen Rückrunde an Villarreal verliehen und genießt aufgrund seiner erbrachten Leistungen eine hohe Priorität in diesem Transferfenster. Ndombélé verbrachte die vergangene Saison leihweise bei Olympique Lyon.