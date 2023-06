Neue Offensiv-Power für Elversberg

Joseph Boyamba wechselt zum SV Elversberg. Der 26-jährige Offensivspieler kommt von 1860 München und wird mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. In der abgelaufenen Saison war er bei den Löwen in 33 Partien an zehn Toren direkt beteiligt.

Lese-Tipp

Fati will bei Barça bleiben

Unter der Anzeige geht's weiter