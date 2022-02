Bennetts vor Gladbach-Abschied – Werder lauert

Keanan Bennetts kommt bei Borussia Mönchengladbach weiterhin nicht in Tritt. Nach seiner Leihe zu Drittligist Ipswich Town in der Vorsaison (30 Einsätze) ist der 22-Jährige zurück am Niederrhein erneut nur Reservist, kommt in dieser Spielzeit auf 56 Pflichtspielminuten.

Der Engländer war 2018 mit hohen Erwartungen und für 2,25 Millionen Euro von Tottenham Hotspur in die Bundesliga gewechselt. Im Sommer läuft Bennetts‘ Vertrag aus, kaum etwas spricht noch für eine Verlängerung. Ein ablösefreier Abschied aus Gladbach scheint zunehmend wahrscheinlich.

Eine Option könnte dann Werder Bremen werden. Der Zweitliga-Spitzenreiter hat den linken Mittelfeldspieler laut ‚90min.de‘ schon seit Monaten auf dem Radar. Konkrete Gespräche über einen Wechsel sollen allerdings noch nicht stattgefunden haben.