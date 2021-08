Real sichert Rückennummer für Mbappé

Bei Real Madrid wächst die Zuversicht, dass Kylian Mbappé noch in diesem Sommer ins Bernabéu wechseln wird. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge wollen die Königlichen den 22-jährigen Franzosen mit der Rückennummer fünf ausstatten – diese trägt aktuell noch Jesús Vallejo (24). Die Nummer fünf trug bei Real einst Vereinslegende und Mbappé-Landsmann Zinedine Zidane.

Laut ‚as‘ will der spanische Rekordmeister Mbappé nach der Länderspielpause am 10. September im Bernabéu-Stadion den Fans präsentieren. Die jüngste Offerte für den Profi von Paris St. Germain liegt bei 170 Millionen Euro plus zehn Millionen Boni.