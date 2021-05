Denkt Lewandowski an PSG?

Robert Lewandowski ist der Mann der Stunde – sowohl beim FC Bayern als auch europaweit. Gegen den SC Freiburg (2:2) stellte der polnische Angreifer mit seinem 40. Liga-Treffer am gestrigen Samstag den Torrekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 ein. Trotz der astronomischen Quote und des siebten Meistertitels in Folge bei den Bayern kann sich der Rechtsfuß offenbar einen Vereinswechsel vorstellen.

Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, denkt Lewandowski derzeit darüber nach, seine Karriere andernorts fortzusetzen. Laut der französischen Tageszeitung sei der Torjäger „offen für ein neues Abenteuer“. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters erachte Lewandowski den Sommer als die letzte Möglichkeit, noch einmal eine neue Herausforderung bei einem Topklub einzugehen.

Paris habe allerdings bis dato noch keinen Kontakt zu Lewy aufgenommen – sei jedoch ein aufgrund der sportlichen und finanziellen Attraktivität ein logisches Wunschziel. Zudem bestätigte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge erst kürzlich im Interview, dass Lewandowski definitiv über den Sommer hinaus bleiben wird. Dass sowohl Rummenigge als auch Noch-Trainer Hansi Flick den Verein verlassen, könnte dem Bericht zufolge jedoch den Ausschlag für Lewandowski geben, einen Tapetenwechsel anzustreben.

FT-Meinung