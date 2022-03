Medien: Real zweifelt an Haaland-Transfer

„Es ist eine diffuse Geschichte“, äußerte sich Borussia Dortmunds Trainer Marco Rose zuletzt zu Erling Haalands Verletzungsstand. Man wolle „nicht wieder in etwas Neues reinrennen […], nicht mit seiner Gesundheit spielen. […] Das kann schon noch ein paar Tage dauern.“

Die vergangenen sechs Spiele hat Haaland nun verpasst, schon früher in der Saison hatte der Torjäger dem BVB verletzungsbedingt bei zehn Partien gefehlt. Es sind die kurzen Verletzungspausen, die sich durch Haalands noch junge Karriere ziehen. Und angeblich Zweifel bei Real Madrid hervorrufen.

Schlechte Erfahrungen

Wie die ‚as‘ in ihrer Printausgabe am heutigen Dienstag berichtet, betrachten die Königlichen – einer der Hauptinteressenten für den 21-jährigen Norweger – Haalands Krankenakte mit Sorge. Laut der spanischen Zeitung, die zwölf Verletzungen in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren zählt, will Real einen zweiten Fall Gareth Bale oder Eden Hazard vermeiden.

Beide wechselten für über 100 Millionen Euro nach Madrid, verpassten dann aber etliche Spiele aufgrund von Verletzungen: Bale war bei 123 Partien zum Zuschauen verdammt, Hazard bei 57. Abgeschrieben ist Haaland bei Real längst nicht, Priorität für den kommenden Sommer hat aber eindeutig die Verpflichtung von Kylian Mbappé.

Barça wittert Morgenluft

Nutznießer könnte womöglich der FC Barcelona werden. Die ‚as‘ berichtet weiter, dass die Katalanen trotz Haalands schleppend verlaufender Genesung keinesfalls von ihren Plänen abrücken. Der BVB-Profi sei weiterhin Barças Transferziel Nummer eins.

Präsident Joan Laporta sehe in den Zweifeln des madrilenischen Erzrivalen die große Chance auf den Zuschlag. Erst in der vergangenen Woche soll in Monaco ein Treffen mit Berater Mino Raiola stattgefunden haben. Es bleibt spannend im Haaland-Poker.