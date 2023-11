„Faul wie ganz wenige“: Dárdai ledert gegen Hertha-Flop

Pál Dárdai ist auf Myziane Maolida nicht gut zu sprechen. Bei der Pressekonferenz vor der Partie gegen Hannover 96 (Freitag, 18:30 Uhr) wurde der Trainer von Hertha BSC nach dem 24-jährigen Franzosen gefragt. Seine knallharte Beurteilung: „Er soll so schnell wie möglich weg von uns. Er hat sehr viele Chancen bekommen und war so faul wie ganz wenige Spieler, die ich in meinem Leben gesehen haben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Maolida trainiert und spielt im Regionalliga-Team der Alten Dame. Dort gelangen ihm drei Tore und zwei Assists in neun Spielen. Für eine erneute Berufung in den Profikader reicht das aber nicht: „Wir sind sehr fair mit ihm. Er hat Tore gemacht, weil er fit ist. Wir achten auf ihn, ich kenne auch seine Werte, wie viel er im Training läuft und so weiter. Aber bei mir hat er seine Chance verspielt.“ Das Tischtuch ist demnach endgültig zerrissen.