Übernimmt Pochettino in Bilbao?

Mauricio Pochettino könnte in diesem Sommer in die Primera División zurückkehren. Einem Bericht der ‚L'Équipe‘ zufolge beschäftigt sich Athletic Bilbao mit dem Cheftrainer von Paris St. Germain. Die Basken stehen in La Liga nur auf Rang acht, entsprechend sitzt Trainer Marcelino nicht mehr allzu fest im Sattel.

Hinsichtlich seiner Zukunft äußerte sich Pochettino zuletzt wie folgt: „Ich habe noch ein Jahr Vertrag. Mein Wunsch, in die nächste Saison zu gehen, besteht weiterhin.“ PSG würde aber lieber Zinedine Zidane als neuen Übungsleiter einstellen.