Neuer Job für Ex-BVB-Coach

Bernd Storck kehrt nach Belgien zurück auf die Trainerbank. Der 62-jährige Deutsche übernimmt ein zweites Mal beim abstiegsbedrohten KV Kortrijk, den er bereits in der Saison 2022/23 erfolgreich zum Klassenerhalt gecoacht hatte. Kortrijk belegt derzeit den vorletzten Platz der Jupiler Pro League, das rettende Ufer ist elf Punkte entfernt. Bis zum vergangenen Sommer war Storck in Rumänien für Sepsi OSK tätig, in Deutschland arbeitete er einst als Assistent von Jürgen Röber beim VfB Stuttgart, Hertha BSC, dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund.

Als Cheftrainer war Storck bisher allerdings nicht in Deutschland tätig. Von 2015 bis 2017 trainierte er die ungarische Nationalmannschaft und führte das Team bei der Europameisterschaft 2016 bis ins Achtelfinale. Darüber hinaus arbeitete Storck als Trainer in der Slowakei, Kasachstan, Griechenland und weiteren Vereinen in Belgien.