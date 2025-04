Vor BVB-Spiel: Olmo meldet sich zurück

Der FC Barcelona kann im Rückspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Borussia Dortmund wieder auf Dani Olmo zurückgreifen. Wie der Verein mitteilt, hat der 26-Jährige seine Adduktorenverletzung auskuriert, die ihn in den vergangenen drei Wochen zum Pausieren zwang.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Offensivspieler hat am heutigen Sonntag normal am Mannschaftstraining der Katalanen teilgenommen. Angesichts des deutlichen 4:0-Vorsprungs aus dem Hinspiel ist jedoch wahrscheinlich, dass Trainer Hansi Flick seinen Spielmacher gegen den BVB noch nicht in die Startformation stellen wird.