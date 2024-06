Lugano schnappt sich Dortmunds Papadopoulos

Der FC Lugano verstärkt sich mit Antonios Papadopoulos. Wie der Schweizer Erstligist mitteilt, unterschreibt der 24-jährige Innenverteidiger einen Vertrag bis 2027. Sein Wechsel von Borussia Dortmund zum Vizemeister der Super League geht ablösefrei über die Bühne, da der Vertrag des Abwehrspielers ausläuft. „Wir freuen uns, ‚Papa‘ in Lugano willkommen zu heißen. Er ist ein sehr zweikampfstarker Spieler, der über eine solide fußballerische Ausbildung verfügt. Er hat Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt, aber auch einige Spiele mit der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund in der Bundesliga und in der Champions League bestritten und wird daher eine Verstärkung für unser Team sein“, lässt sich Sportdirektor Carlos Da Silva zitieren.

2021 kam Papadopoulos vom Halleschen FC nach Dortmund. Überwiegend spielte der Rechtsfuß für die zweite Mannschaft (69 Einsätze), allerdings bekam er auch seine Chancen im Profi-Team (acht Einsätze) und durfte sogar in der Champions League ran.