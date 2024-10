Trainersuche: Schalke kassiert Korb von Meistercoach

Der FC Schalke 04 hat bei der Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Karel Geraerts offenbar eine Absage von einem namhaften Trainer erhalten. Der türkische Coach Sergen Yalcin offenbarte am Mittwochabend beim Sender ‚Kafa TV‘, für den er aktuell als Experte tätig ist, dass er den Königsblauen abgesagt habe (zitiert via transfermarkt.de): „Sie haben ein Angebot gemacht, aber ich denke im Moment nicht an einen neuen Trainerjob. Ich fühle mich hier wohl. Ich meine: der Winter ist gekommen, das Studio ist schön, unsere Kleidung ist schön, die Farben sind schön, die Gespräche sind schön.“

Türkische Medien hatten Yalçın seit einigen Tagen mit Schalke in Verbindung gebracht. Der 51-Jährige trainierte in der vergangenen Rückrunde Antalyaspor. Dort hatte er nach dem Abgang von Nuri Sahin zu Borussia Dortmund für eine halbe Saison übernommen. Seit dem Sommer ist er ohne Anstellung. Mit Besiktas holte Yalcin 2021 das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg.