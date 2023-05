Paderborn schnappt sich Kinsombi

Der SC Paderborn hat sich offenbar die Dienste von Mittelfeldspieler David Kinsombi gesichert. Laut Informationen der ‚Bild‘ wird der Vertrag des 27-Jährigen durch den Abstieg des SV Sandhausen aufgelöst, somit kann der Transfer ablösefrei vollzogen werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kinsombi kam zu Saisonbeginn ablösefrei vom Hamburger SV und stand 27 Mal für die Sandhäuser auf dem Rasen. Neben sechs Toren legte der Rechtsfuß noch vier weitere auf. Durch den Wechsel zum SCP spielt der ehemalige deutsche Jugendnationalspieler auch in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga. Unterschrieben ist der neue Vertrag in Paderborn allerdings noch nicht.

Lese-Tipp

Pauli-Interesse an Kinsombi