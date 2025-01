Mingueza vor Villa-Wechsel – pfuscht Barça dazwischen?

Óscar Mingueza wird wohl noch im Winter in die Premier League wechseln. Der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge will Aston Villa die Ausstiegsklausel in Höhe von 20 Millionen Euro ziehen, um den 25-jährigen Rechtsverteidiger von Celta Vigo zu verpflichten. Lediglich der FC Barcelona, der 50 Prozent der Transferrechte besitzt, könnte noch dazwischenfunken und den ehemaligen La Masia-Spieler für zehn Millionen zurückkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch RB Leipzig zeigte vor wenigen Tagen noch Interesse am Spanier, hat jetzt aber in Ridle Baku einen Ersatz für den verletzten Benjamin Henrichs gefunden. Mingueza spielte eine starke Hinrunde in La Liga und zeigte auch offensive Qualitäten. Zwei Tore und fünf Vorlagen stehen auf seinem Konto.