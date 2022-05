Hertha verpflichtet Uremovic

Hertha BSC hat Filip Uremovic verpflichtet. Der Innenverteidiger unterschreibt in Berlin einen Vertrag bis 2026. Uremovic war eigentlich noch bis 2024 an Rubin Kasan gebunden, kann die Russen aber dennoch ablösefrei verlassen. Denn der Vertrag des 25-Jährigen besaß nur in der ersten Liga Gültigkeit, sein Klub stieg jedoch jüngst ab.

Manager Fredi Bobic erklärt: „Mit Filip Uremovic verstärkt uns ein Spieler, der trotz seines jungen Alters schon reichlich Erfahrungen in verschiedenen Ligen sammeln konnte. Neben seiner Flexibilität überzeugt uns seine Robustheit im Zweikampf sowie seine Führungsstärke auf dem Platz, die er nicht zuletzt als Kapitän bei seinem Ex-Verein unter Beweis gestellt hat.“

Uremovic will in der Hauptstadt „den nächsten Schritt in meiner Karriere machen, mich weiter verbessern und der Mannschaft helfen – deswegen bin ich hier.“

Herthas erster Neuzugang

Der sechsmalige kroatische Nationalspieler war 2018 aus seiner Heimat nach Kasan gewechselt und führte dort die Mannschaft in der abgelaufenen Saison als Kapitän auf das Feld. Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ließ sich Uremovic im März an den englischen Zweitligisten Sheffield United verleihen.

In Berlin ist der Innenverteidiger der erste Neuzugang für die kommende Saison, in der die Alte Dame sich aus dem Abstiegskampf gern heraushalten würde.