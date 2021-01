Frankfurt verpflichtet Lenz

Eintracht Frankfurt sorgt für eine Überraschung auf dem Transfermarkt. Wie die Hessen mitteilen, wechselt Christopher Lenz von Union Berlin an den Main.

Der Linksverteidiger wird aber noch bis zum Sommer in Köpenick bleiben. Erst zum Saisonende kommt Lenz dann ablösefrei nach Frankfurt. Der 26-Jährige erhält einen Vertrag bis 2024.

Lenz hat nicht zuletzt auch die tolle Stimmung im Stadion der Eintracht überzeugt: „Ich sehe die Eintracht als den nächsten Schritt in meiner Entwicklung und freue mich sehr auf die Zeit in Frankfurt. In der Alten Försterei durfte ich vor einem tollen Publikum spielen. Wenn man die Spiele der Eintracht in der Europa League gesehen hat, dann weiß man, wie emotional es hier zugeht. Die Atmosphäre und die Fans gehören zur Weltspitze.“