Freiburg & Hoffenheim wollen Demirovic

Ermedin Demirovic könnte es in diesem Sommer in die Bundesliga ziehen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, bekunden der SC Freiburg und die TSG Hoffenheim Interesse an dem 22-jährigen Angreifer, der in dieser Saison von Deportivo Alavés an den FC St. Gallen verliehen ist und dort mit elf Treffern und fünf Vorlagen in 21 Spielen auf sich aufmerksam macht.

Der ‚Bild‘ zufolge schweben Alavés allerdings rund fünf Millionen Euro Ablöse vor. Diese Summe dürfte sowohl Freiburg als auch Hoffenheim zu hoch sein – vor allem mit Blick auf den 2021 auslaufenden Vertrag.