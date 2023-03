Transfersperre für Barça: Bundesliga-Sextett in der Warteschleife

Es waren eindeutige Worte, die Javier Tebas da am Donnerstag sprach. „Der FC Barcelona konnte in diesem Winter keine Spieler verpflichten. Wir haben es ihnen nicht gestattet“, so der Präsident der spanischen Liga.

Den Kracher ließ Tebas anschließend folgen: „Und im kommenden Sommer werden sie auch keine Spieler verpflichten können.“ La Liga und Barça liegen schon lange im Clinch. Die Gründe sind eine Gehaltsobergrenze und die hohe Verschuldung der Blaugrana.

Für gleich sechs Spieler von Bundesligisten heißt es angesichts der Transfersperre nun abwarten – zumindest hinsichtlich eines potenziellen Barça-Wechsels. Evan N’Dicka (23) und Daichi Kamada (26) von Eintracht Frankfurt wurden zuletzt ebenso im Camp Nou gehandelt wie Benjamin Pavard (26/FC Bayern), Marcus Thuram (25/Borussia Mönchengladbach) und das BVB-Duo Thomas Meunier (31) und Paris Brunner (17).

Geduld im Sommer 2022

Ob La Liga das Transferverbot letztlich durchzieht, bleibt abzuwarten. Schon im vergangenen Sommer war in Barcelona Geduld gefragt, ehe man alle Neuzugänge für den Spielbetrieb registrieren konnte. Letztlich gelang es dann doch.