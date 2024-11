„Noch ein, zwei Jahre“: Ronaldo plant Rücktritt

Cristiano Ronaldo präsentiert sich aktuell in blendender Verfassung. Auf Vereinsebene gelangen CR7 für Al-Nassr zehn Tore und drei Vorlagen in 15 Spielen und auch für die portugiesische Nationalmannschaft netzte der Torjäger in der Nations League fünfmal in fünf Spielen. Mit seinen 39 Jahren ist Ronaldo zudem noch immer ein Musterathlet und in der Lage, Tore wie den gestrigen Fallrückzieher gegen Polen zu schießen.

Trotz alledem hat der Superstar nun verkündet, seine Karriere zeitnah beenden zu wollen. Nach dem gestrigen 5:1-Sieg gegen Polen sagte Ronaldo gegenüber Journalisten: „Ich plane meinen Ruhestand und er wird in ein oder zwei Jahren passieren. Ich werde bald 40. Ich möchte das wirklich genießen, solange ich mich motiviert fühle, mache ich weiter. An dem Tag, an dem ich mich nicht mehr motiviert fühle, werde ich zurücktreten.“

Insgesamt steht Ronaldo bei 910 Toren in seiner Karriere. Bezüglich des möglichen 1.000-Tore-Meilensteins betonte er: „Um ehrlich zu sein, denke ich gar nicht über den Rekord von 1.000 Toren in meiner Karriere nach. Natürlich will man immer Geschichte schreiben, aber ich konzentriere mich jetzt nicht auf diesen Rekord.“ Sollte der Ex-Madrilene noch zwei Jahre dranhängen, erscheint die Marke in seiner aktuellen Form durchaus machbar.