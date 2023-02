St. Pauli: Smith vor Verlängerung

Der FC St. Pauli kann sich auf die Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger freuen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, steht Eric Smith vor der Ausdehnung seines derzeit noch bis 2024 datierten Vertrags. Der Lokalzeitung zufolge werden die Bezüge des 26-jährigen Mittelfeldspielers deutlich nach oben angepasst.

Unter der Anzeige geht's weiter

Damit nehmen die Kiezkicker zudem immer wieder aufkeimenden Gerüchten über einen Wechsel in die Bundesliga den Wind aus den Segeln. Vor wenigen Monaten wurde der Schwede mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht. Jetzt sieht alles danach aus, als werde der Defensivspezialist seine mittelfristige Zukunft in Hamburg fristen.

Lese-Tipp

Nach Pokal-Gala: Bundesliga-Anfragen für Honsak