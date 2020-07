Morelos vor Lille-Wechsel

Der OSC Lille hat offenbar einen Nachfolger für die prominenten Abgänge in der Offensive ausgemacht. Laut ‚RMC Sport‘ steht Alfredo Morelos von den Glasgow Rangers vor einem Engagement beim Tabellenvierten der abgelaufenen Ligue 1-Saison. Wie der monegassische Radiosender berichtet, soll sich Lille mit dem 24-jährigen Kolumbianer bereits einig sein, die Übereinkunft der beiden Klubs steht dagegen noch aus.

Lille reagiert damit auf den bevorstehenden Abgang von Topscorer Victor Osimhen (21), der wohl in Kürze für kolportierte 50 Millionen Euro bei der SSC Neapel anheuert. Für Morelos standen zuletzt 15 Millionen Euro Ablöse im Raum. Der Mittelstürmer besitzt in Glasgow noch einen Vertrag bis 2023. Morelos war in insgesamt 137 Pflichtspielen für die Schotten an 106 Treffern direkt beteiligt (77 Tore, 29 Assists).