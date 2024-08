Zweiter Anlauf: Félix zurück bei Chelsea

Als Atlético Madrid vor fünf Jahren 127 Millionen Euro für einen jungen Portugiesen ausgab, schien die Summe zwar extrem groß, doch kaum jemand in der Fußballwelt zweifelte daran, dass der 19-Jährige, der bei Benfica seine Gegenspieler nach Lust und Laune ausspielte, in wenigen Jahren einer der weltbesten Spieler sein würde. Doch den hohen Erwartungen konnte João Félix bei den Rojiblancos nie gerecht werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der heute 24-Jährige stand noch bis 2029 bei Atlético unter Vertrag, hatte aber in Madrid kaum noch eine Perspektive. Das Verhältnis zu Trainer Diego Simeone gilt als belastet. Auch in seinen beiden Leihen zum FC Chelsea und zum FC Barcelona konnte der Angreifer nicht so recht überzeugen. Trotzdem schlagen die Blues nun erneut zu und verpflichten den 41-fachen Nationalspieler diesmal fest. Dem Vernehmen nach fließen 49 Millionen Euro plus bis zu fünf Millionen an weiteren Boni für den dribbelstarken Offensivspieler nach Madrid. In London erhält Félix einen Vertrag bis 2030 mit der Option auf eine weitere Saison.

Lese-Tipp

„Gündogan wie van Bommel“ | 300 Millionen für sieben PL-Stars?

Félix verbrachte bereits die Rückrunde der Saison 2022/23 als Leihspieler bei Chelsea. Seinerzeit konnte er den damaligen Trainer Mauricio Pochettino jedoch nicht von sich überzeugen. In 20 Pflichtspielen kam der Stürmer in London lediglich auf vier Treffer und blieb ohne Vorlage. Unter dem neuen Coach Enzo Maresca möchte der Rechtsfuß nun seine Chance nutzen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Chelsea soll auch Ligakonkurrent und Champions League-Teilnehmer Aston Villa an dem Portugiesen interessiert gewesen sein. Félix hat sich jedoch früh für einen Wechsel zu den Blues entschieden. Diese geben im Gegenzug Eigengewächs Conor Gallagher (24) an die Rojiblancos ab, was die Verhandlungen vereinfacht haben dürfte.