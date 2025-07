Sporting: Gyökeres-Nachfolger gefunden?

Viktor Gyökeres (27) wird Sporting Lissabon aller Voraussicht nach in diesem Sommer in Richtung Premier League verlassen – auf einen möglichen Nachfolger sind die Vereinsverantwortlichen in der zweiten spanischen Liga gestoßen. Wie die portugiesische Zeitung ‚A Bola‘ berichtet, ist Luis Suárez von UD Almería das auserkorene Wunschziel des Hauptstadtklubs.

Für den 27-jährigen Stürmer fordert Almería 25 Millionen Euro – Sporting soll aktuell bereit sein, rund 22 Millionen Euro zu zahlen. Suárez wurde mit 27 Toren in 41 Zweitligaspielen Torschützenkönig, insgesamt steuerte er wettbewerbsübergreifend 39 Scorerpunkte (31 Tore, acht Vorlagen) in 43 Spielen bei. Zudem bringt der Kolumbianer viel Erfahrung mit und lief bereits in 100 La Liga-Spielen auf. An den spanischen Zweitligisten ist Suárez vertraglich noch bis 2029 gebunden.