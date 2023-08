Leihe: Bernat zurück in die Bundesliga?

Die Verantwortlichen bei Paris St. Germain haben Juan Bernat die Tür gezeigt. Finden sich Abnehmer und Angebot, wird der 30-jährige Linksverteidiger den Verein nach fünf Jahren wohl wieder verlassen. Eine Spur führt angeblich zurück in die Bundesliga.

Laut ‚L’Équipe‘ liegen zwei Anfragen für eine Leihe vor: Bayer Leverkusen und Union Berlin sollen sich nach dem ehemaligen Profi des FC Bayern erkundigt haben, der in Paris noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Leverkusen haben in diesem Sommer zwei Linksverteidiger verlassen. Mitchel Bakker zog es nach Bergamo, Daley Sinkgraven hat sich Las Palmas angeschlossen. Im Gegenzug wechselte Alejandro Grimaldo von Benfica Lissabon an den Rhein. Platz im Bayer-Kader wäre also noch vorhanden.

Union wiederum steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Inter Mailands Robin Gosens. Ob die Berliner dann noch ein weiteres Mal für die linke Seite nachlegen würden, ist fraglich, zumal mit Jérôme Roussillon eine weitere Alternative zur Verfügung steht.