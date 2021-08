FC Bayern: Abschiedskandidat Roca | Kommen noch drei Neue?

Marc Roca könnte den FC Bayern in den letzten Tagen des Transferfensters noch verlassen. Laut ‚Sky‘ ist der 24-jährige Mittelfeldspieler ein Abschiedskandidat. Sowohl eine Leihe als auch ein Verkauf seien denkbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei hatte sich Roca eigentlich für einen Verbleib respektive mehr Einsatzzeiten empfehlen wollen. Doch die Realität ist eine andere: Als echte Option hat sich der spanische Linksfuß auch unter Julian Nagelsmann nicht entpuppt.

Sollte Roca von Bord gehen, müssten die Bayern in der Zentrale allerdings noch einmal nachlegen. Und genau das liege auch in der Absicht der Münchner. Laut ‚Sky‘ will der Deutsche Meister auf der Zielgeraden neben einem Mittelfeldmann auch noch einen Rechtsverteidiger und einen Flügelspieler verpflichten. Eine entsprechende Strategie hatte man sich bereits zurechtgelegt.