Transfer-Endspurt: Profitiert Bayern vom Financial Fairplay?

„Wir halten unsere Augen offen und werden tun, was möglich ist“, kündigte Hasan Salihamidzic vor knapp zwei Wochen im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘ an. Passiert ist seitdem wenig, der Sportvorstand des FC Bayern befindet sich also nach wie vor auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen.

Die Zeit läuft dabei gegen Brazzo – nur noch bis zum 31. August ist das Transferfenster geöffnet. Mittlerweile wird aber klarer, welche Strategie die Bayern im Endspurt verfolgen. Wie aus dem ‚Sport1‘-Podcast ‚Meine Bayern-Woche‘ hervorgeht, richtet sich der Blick zu Europas Topklubs.

Demzufolge beobachtet der FCB die Situation bei Klubs, denen Probleme mit dem Financial Fairplay drohen, intensiv. Schließlich könnten Teams wie der FC Barcelona, Paris St. Germain oder der FC Chelsea noch zu Notverkäufen kurz vor Transfermarkt-Ende gezwungen sein, um keine Schwierigkeiten mit dem Reglement zu bekommen.

Gespräche mit Kehrer

Dazu passt auch, dass die Bayern bereits an einem PSG-Spieler dran sind: Nach FT-Informationen ist der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer (24) ein Thema an der Säbener Straße, die Gespräche laufen. Kehrer wäre wohl als Alternative zu Rechtsverteidiger Benjamin Pavard (25) vorgesehen – allerdings verfügen beide über ein ziemlich ähnliches, defensiv orientiertes Positionsprofil.

Zuletzt war auch durchgesickert, dass die Bayern in Sergiño Dest (20), Emerson (22) und Sergi Roberto (29) gleich drei Rechtsverteidiger des FC Barcelona auf dem Zettel haben. Man darf gespannt sein, ob in den kommenden elf Tagen noch weitere Namen aus Europas Topklubs in München gehandelt werden.

Sabitzer-Thema bleibt heiß

Heißester Kandidat auf einen Wechsel an die Säbener Straße bleibt unterdessen Marcel Sabitzer (27). Der Kapitän von RB Leipzig strebt einen Wechsel an und soll sich mit den Bayern bereits einig sein. Knackpunkt bleibt die Ablöse. Der Vertrag des Mittelfeldallrounders läuft am Saisonende aus, entsprechend vielversprechend ist die Verhandlungsposition der Bayern.

Perspektivisch verfolgt der Rekordmeister einen weiteren Plan. Wie die ‚Sport Bild‘ in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, soll bei Neueinkäufen wieder ein größeres Augenmerk auf deutsche Nationalspieler gelegt werden. Ridle Baku (23, VfL Wolfsburg), Florian Neuhaus (24, Borussia M'gladbach) und Florian Wirtz (18, Bayer Leverkusen) stehen für die kommenden Jahre ebenso auf dem bayrischen Einkaufszettel wie der Norweger Erling Haaland (21, Borussia Dortmund). Allesamt sind in diesem Sommer aber nicht zuletzt aufgrund der coronabedingten Einbußen zu teuer.