Bayern souverän gegen den Weltmeister | Zweimal Note 1

Den Bayern war anzumerken, dass am ersten Champions League-Spieltag mit Klub-Weltmeister FC Chelsea das absolute Alternativprogramm zum vergangenen Bundesliga-Spieltag anstand, als der Hamburger SV (5:0) mühelos deklassiert wurde. So benötigten die Münchner ein paar Minuten, um sich auf den höher stehenden und spielfreudigeren Gegner einzustellen, zogen aber nach kurzer Zeit das gewohnt dominante Ballbesitzspiel auf. Nach dem 2:0 kamen dann doch Erinnerungen an den vergangenen Samstagabend auf, die Blues wussten aber dagegenzuhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der zweite Durchgang begann mit einem Schreckmoment: Nachdem Jonathan Tah zur Halbzeit in der Kabine geblieben war, musste wenige Minuten später auch Josip Stanisic mit einer Knieverletzung das Feld verlassen. Dem Spiel der Hausherren tat das aber keinen Abbruch. Harry Kane (57.) und Michael Olise (60.) scheiterten noch am herausragenden Chelsea-Schlussmann Robert Sánchez, beim 3:1 durch Kane war der Spanier aber machtlos. In der letzten Spielminute wollte Cole Palmer die Partie nochmal aufschließen, der vermeintliche Anschlusstreffer zum 3:2 wurde allerdings aufgrund einer Abseitsposition nachträglich zurückgewunken.

Torfolge

1:0 Chalobah (21.): Kuriose Szene: Ein Kimmich-Freistoß wird von Schiri Sanchez Martinez geblockt. Den fälligen Schiedsrichterball spielt Kimmich gedankenschnell auf den rechten Flügel, wo Olise völlig blank steht. Die scharfe Hereingabe bugsiert Chalobah ins eigene Netz.

Unter der Anzeige geht's weiter

2:0 Kane (27.): Kane wird kurz vor dem Strafraum angespielt, nimmt die Kugel clever mit und dreht sich dabei um Caicedo in den Strafraum. Der Verteidiger lässt plump das Bein stehen und bringt den Engländer damit zu Fall. Gewohnt souverän vollstreckt der Gefoulte den Elfer höchstselbst.

2:1 Palmer (29.): Palmer beendet die Schockstarre: Die Gäste laufen einen blitzschnellen Konter über Palmer, der kurz vor dem Strafraum mit Gusto Doppelpass spielt und schlussendlich den Ball wuchtig unter den Querbalken schweißt.

Unter der Anzeige geht's weiter

3:1 Kane (63.): Die Bayern erzwingen durch Druck auf Gusto in der gegnerischen Hälfte den Fehlpass, der direkt bei Kane landet. Der fackelt nicht lange und schiebt den Ball ins rechte untere Toreck.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

46‘ Min-jae Kim (3) für Tah

51‘ Sacha Boey (2) für Stanisic

64‘ Leon Goretzka (3) für Pavlovic

90‘+1 Tom Bischof für Gnabry

90‘+1 Nicolas Jackson für Kane