Bayern souverän gegen den Weltmeister | Zweimal Note 1

Die erste Nagelprobe der noch jungen Saison hat der FC Bayern souverän gemeistert. Gegen den FC Chelsea waren die Münchner die reifere Mannschaft und fahren so verdient den ersten Champions League-Dreier ein. FT liefert die Noten.
Den Bayern war anzumerken, dass am ersten Champions League-Spieltag mit Klub-Weltmeister FC Chelsea das absolute Alternativprogramm zum vergangenen Bundesliga-Spieltag anstand, als der Hamburger SV (5:0) mühelos deklassiert wurde. So benötigten die Münchner ein paar Minuten, um sich auf den höher stehenden und spielfreudigeren Gegner einzustellen, zogen aber nach kurzer Zeit das gewohnt dominante Ballbesitzspiel auf. Nach dem 2:0 kamen dann doch Erinnerungen an den vergangenen Samstagabend auf, die Blues wussten aber dagegenzuhalten.
Der zweite Durchgang begann mit einem Schreckmoment: Nachdem Jonathan Tah zur Halbzeit in der Kabine geblieben war, musste wenige Minuten später auch Josip Stanisic mit einer Knieverletzung das Feld verlassen. Dem Spiel der Hausherren tat das aber keinen Abbruch. Harry Kane (57.) und Michael Olise (60.) scheiterten noch am herausragenden Chelsea-Schlussmann Robert Sánchez, beim 3:1 durch Kane war der Spanier aber machtlos. In der letzten Spielminute wollte Cole Palmer die Partie nochmal aufschließen, der vermeintliche Anschlusstreffer zum 3:2 wurde allerdings aufgrund einer Abseitsposition nachträglich zurückgewunken.
Torfolge
1:0 Chalobah (21.): Kuriose Szene: Ein Kimmich-Freistoß wird von Schiri Sanchez Martinez geblockt. Den fälligen Schiedsrichterball spielt Kimmich gedankenschnell auf den rechten Flügel, wo Olise völlig blank steht. Die scharfe Hereingabe bugsiert Chalobah ins eigene Netz.
2:0 Kane (27.): Kane wird kurz vor dem Strafraum angespielt, nimmt die Kugel clever mit und dreht sich dabei um Caicedo in den Strafraum. Der Verteidiger lässt plump das Bein stehen und bringt den Engländer damit zu Fall. Gewohnt souverän vollstreckt der Gefoulte den Elfer höchstselbst.
2:1 Palmer (29.): Palmer beendet die Schockstarre: Die Gäste laufen einen blitzschnellen Konter über Palmer, der kurz vor dem Strafraum mit Gusto Doppelpass spielt und schlussendlich den Ball wuchtig unter den Querbalken schweißt.
3:1 Kane (63.): Die Bayern erzwingen durch Druck auf Gusto in der gegnerischen Hälfte den Fehlpass, der direkt bei Kane landet. Der fackelt nicht lange und schiebt den Ball ins rechte untere Toreck.
Die Noten für den FC Bayern
Eingewechselt:
46‘ Min-jae Kim (3) für Tah
51‘ Sacha Boey (2) für Stanisic
64‘ Leon Goretzka (3) für Pavlovic
90‘+1 Tom Bischof für Gnabry
90‘+1 Nicolas Jackson für Kane
