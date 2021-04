Arnold begründet Wolfsburg-Verbleib

Mittelfeldspieler Maximilian Arnold vom VfL Wolfsburg hat sich zu den Beweggründen für seinen Verbleib in der Autostadt geäußert. Im Interview mit dem ‚kicker‘ stellt der 26-Jährige klar: „Ich hatte bislang nie das Gefühl, dass ich hier weg muss. Und: Ich kann mich, glaube ich, ganz gut einschätzen.“ Im Februar verlängerte der Linksfuß seinen Vertrag vorzeitig bis 2026.

„Für mich wäre es nichts, zu einem größeren Verein zu wechseln und dort auf der Bank zu sitzen“, so Arnold weiter. Das Eigengewächs spielt seit 2009 in Wolfsburg. In der Autostadt hat er sich dank starker Leistungen zu einem Führungsspieler entwickelt. Wettbewerbsübergreifend schoss der Standardspezialist in dieser Saison in 29 Einsätzen fünf Tore und legte weitere drei auf.