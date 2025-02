Mit Wirtz: Peps Wunschelf steht

Tor

Zwischen den Pfosten konnten in dieser Saison weder Ederson (31) noch Stefan Ortega (32) überzeugen, beide wirkten mitunter unsicher und kosteten bereits einige Punkte. Deshalb suchen die Skyblues nach einem neuen Stammtorhüter und haben Diogo Costa vom FC Porto ins Visier genommen. Nach Informationen der FT-Partnerredaktion Foot Mercato wurden bereits erste Kontakte geknüpft, der 25-Jährige ist die Wunschlösung von Pep Guardiola.

Unter der Anzeige geht's weiter

Abwehr

In der Defensive drückt der Schuh bei Manchester City in dieser Saison gewaltig, auch deshalb haben die Citizens dort in der Winterpause die meisten Transfers vorgenommen. Jumah Bah (18) wurde für die Zukunft verpflichtet und gleich verliehen, Vitor Reis (19) wird langsam schon in dieser Saison herangeführt, Abdukodir Khusanov (20) direkt ins kalte Wasser geschmissen.

Khusanov kann noch nicht überzeugen, doch er und Reis können das Innenverteidiger-Duo der Zukunft bilden. Zu viele Fehler machen Manuel Akanji (29) und Rúben Dias (27), zu verletzungsanfällig ist John Stones (30). Nathan Aké (30) hat seine Position unter Guardiola noch nicht gefunden und wird bei der Verjüngungskur ebenfalls ins Hintertreffen geraten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachholbedarf sieht Guardiola noch auf der rechten Seite, wo nach dem Abgang von Kyle Walker (34) eine Lücke klafft, die weder Rico Lewis (20) noch Matheus Nunes (26) oder Khusanov schließen können. Die Skyblues brauchen einen Verteidiger mit Offensivdrang, neben Andreas Cambiaso (25/Juventus Turin) und Tino Livramento (22/Newcastle United) entspricht auch Jeremie Frimpong (24) von Bayer Leverkusen dem Anforderungsprofil und steht bei Guardiola auf der Liste.

Mittelfeld

Im Zentrum bekommt Guardiola seinen Schlüsselspieler gegen Ende der Saison endlich wieder zurück. Rodri (28) wird seit seinem Kreuzbandriss schmerzlich vermisst, wie groß sein Wert für City wirklich ist, zeigt sich seit seiner Verletzung. Auch für Nico González (23), der im Winter vom FC Porto geholt wurde, sind die Fußstapfen zu groß. Ab der kommenden Saison können die beiden Spanier aber ein kongeniales Duo im Zentrum bilden, das sowohl spiel- als auch zweikampfstark auftritt und dem Spiel der Skyblues neuen Glanz verleiht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Angriff

Guardiola wollte Omar Marmoush (26) schon im Winter um jeden Preis, Phil Foden (24) ist trotz einer schwächeren Saison ebenso über alle Zweifel erhaben wie Erling Haaland (24), der jüngst bis 2034 verlängert hat. Bleibt nur noch eine Position vakant, da der alternde Kapitän Kevin De Bruyne (33) spätestens ab dem Sommer keine Option mehr sein dürfte. Für die Zehn hat der amtierende Meister bereits perspektivisch Claudio Echeverri (19) verpflichtet, der Argentinier wird aber keine Soforthilfe sein.

Geht es nach Guardiola, soll Florian Wirtz (21) eine entscheidende Rolle in der Offensive der Skyblues bekommen. Träumen ist für den Spanier erlaubt, wenngleich ein Wechsel nach Manchester bei Wirtz ob der zu erwartenden Vertragsverlängerung in Leverkusen aktuell äußerst unrealistisch erscheint. Sollte der Coup gelingen, wäre der XXL-Umbruch perfekt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Peps Wunschelf