Bayerns Priorität: Der Stand beim neuen Musiala-Vertrag

Die Fakten

Musialas aktueller Vertrag läuft nur noch bis 2026. Nach der Saison stünden die Bayern ohne Verlängerung vor einer ganz unangenehmen Frage: Das 21-jährige Supertaltent verkaufen oder Gefahr laufen, es ein Jahr später ablösefrei zu verlieren. Das will der Rekordmeister natürlich vermeiden. Nicht zuletzt, da Musiala nach einem Durchhänger in der Vorsaison nun wieder auf absolutem Top-Niveau performt. Die Bilanz in der laufenden Spielzeit: 14 Spiele, neun Tore, vier Assists.

Die Interessenten

Kurz gesagt: Ganz Europa. Ein solch außergewöhnlicher Kicker wie Musiala steht bei jedem europäischen Topklub auf dem Zettel. Leisten könnten ihn sich die wenigsten. Manchester City könnte das. Und auch andere englische Großkaliber könnten für Musiala, der auf der Insel aufwuchs, infrage kommen.

Die Berichtslage

Wahrscheinlicher ist aber aktuell ganz klar die Verlängerung in München. Diverse Quellen wie ‚Sky‘ und die ‚Bild‘ gehen davon aus, dass eine Verlängerung klappt. ‚Sport1‘ prescht heute sogar noch weiter vor und berichtet, dass „an der Säbener Straße in nicht allzu ferner Zukunft weißer Rauch aufsteigen wird.“

Was sagen die Bayern?

„Dass Jamal ein außergewöhnlicher Spieler ist, das ist auch der Grund, warum wir mit ihm verlängern wollen, ihn ein Stück weit zum neuen Gesicht des FC Bayern machen wollen“, beschreibt es Sportvorstand Max Eberl, der „große Zuversicht“ habe. Präsident Herbert Hainer schlug schon in dieselbe Kerbe: „Nach meinem Dafürhalten könnte der gerne der nächste Thomas Müller werden und die nächsten 20 Jahre hier spielen. Ich bin sehr optimistisch, dass wir ihn noch lange bei Bayern sehen werden.“ Für Christoph Freund wäre es „das Schönste“, wenn Musiala „lange beim FC Bayern bleiben“ würde. Der Sportdirektor: „Er soll eine prägende Figur, ein prägender Spieler sein und bleiben.“

Was sagt Musiala?

Nach seinem Dreierpack beim 4:0-Sieg bei Mainz 05 im DFB-Pokal wurde Musiala von ‚Sky‘ gefragt, ob er sich eine Verlängerung vorstellen kann. Die Antwort: „Das kann ich mir vorstellen. Wir sind in Gesprächen, ich bin happy. Ich genieße die Zeit hier.“ Gegenüber der ‚Bild‘ äußerte der Dribbelkünstler erst am Dienstag: „Ich will jetzt einfach die Hinrunde gut beenden. Da Gas zu geben, Spiele gewinnen – und dann schauen wir, was passiert.“

Die Geldfrage

Klar ist: Musiala will und soll wesentlich mehr verdienen als bisher. Sein aktuelles Gehalt liegt bei kolportierten neun Millionen Euro pro Jahr. Mindestens eine Verdopplung soll herausspringen. Laut ‚Sky‘ und ‚Sport1‘ soll Musiala gar in die Sphären von Topverdiener Harry Kane vorstoßen, der mehr als 20 Millionen für jede Saison erhält. Wesentlich mehr zahlen auch andere europäische Topklubs nicht.

Der Zeitplan

Also: Die Zeichen bei Musiala stehen auf Verlängerung. Wenn nichts Unvorhergesehenes mehr passiert, wird der DFB-Star wohl bis 2030 unterschreiben. Bleibt die Frage nach dem Zeitpunkt. Während ‚Sky‘ eine zeitnahe Einigung prophezeit, ist bei ‚Sport1‘ die Rede von der Winterpause. Doch solange die wichtigste Bayern-Baustelle geschlossen werden kann, ist der genaue Zeitpunkt Fans und Verantwortlichen sicherlich egal.