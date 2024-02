VfB: Hoeneß kommentiert Bayern-Gerüchte

Sebastian Hoeneß möchte sich nicht an der Diskussion um die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern beteiligen. Auf der heutigen Pressekonferenz des VfB Stuttgart sagte Hoeneß: „Es ist ja nicht das erste Mal, und deswegen – wie damals – berührt mich das nicht besonders.“ Im vergangenen Oktober wurde der Neffe von Bayern-Patron Uli Hoeneß erstmals mit einem möglichen Engagement in München in Verbindung gebracht.

Inzwischen ist Hoeneß wieder ein Thema beim Rekordmeister, darüber hinaus auch bei Bayer Leverkusen. Für den 41-Jährigen zählt allerdings nur das Hier und Jetzt mit Stuttgart, das in dieser Saison als Überraschungsteam um die Champions League-Qualifikation mitspielt. „Jeder, der mich hier erlebt, sieht, wie gern ich hier bin“, betonte Hoeneß, „wie ich mich total auf das konzentriere, was hier abläuft, das will ich weiter so machen. Ich will mich auf das Wesentliche konzentrieren und nicht jetzt dort irgendwelche Dinge kommentieren. Das hilft mir nicht, da habe ich kein Interesse dran.“